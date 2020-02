Betriebsratschef: „Vernünftige Prämie“

Die Mitarbeiter der Konzernmutter BASF SE in Ludwigshafen bekommen für das Jahr 2019 eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von insgesamt 223 Millionen ausgezahlt, im Vorjahr waren es noch 363 Millionen Euro. Den Bonus, der an individuelle Zielvorgaben gekoppelt ist, erhalten die rund 23 900 Tarifmitarbeiter und die rund 8300 außertariflichen Beschäftigten. Das ergibt zum Beispiel für einen

...