Gewerkschaft kritisiert Stellenstreichung bei BASF heftig

Ludwigshafen.„Es ist ein Fiasko, dass dem Management außer Personalabbau ein weiteres Mal keine Alternative einfällt", kommentiert der Ludwigshafener IG BCE-Bezirksleiter Gunther Kollmuß die Pläne der BASF in einer Mitteilung. Der Chemiekonzern will, wie vergangene Woche berichtet, bis Ende 2022 Dienstleistungen der Einheit Global Business Services bündeln. Dazu gehören Dienstleistungen etwa in den Bereichen Logistik, Personal oder Sicherheit. Das soll mehr als 200 Millionen Euro einsparen und bringt der BASF zufolge den Abbau von bis zu 2000 Mitarbeitern weltweit mit sich.

„Wie damit die gewollte Kundennähe und die individuelle Bearbeitung der Kundenbedürfnisse ermöglicht wird, ist mir schleierhaft", so Kollmuß laut Mitteilung. Die BASF wolle mehr Dienstleistungen als bisher in Zentren bündeln. Kollmuß zufolge bedeutet das, dass Tätigkeiten, welche bisher auf kurzem Weg in Ludwigshafen erledigt wurden, "bald in die Shared Services Centers nach Berlin, Montevideo und Kula Lumpur ausgelagert werden". Das werde den zurückbleibenden Kollegen und Kolleginnen ein höheres Arbeitspensum bringen. Vereinzelt würden Stellen sicherlich auch digitalisiert und automatisiert – in der Summe jedoch werde der Stellenabbau nur zu weiterer Arbeitsverdichtung führen, ist der Bezirksleiter überzeugt.

Dabei ignoriere die BASF die "die exzellenten Netzwerke, Erfahrung und tiefgehenden Kenntnisse" von längjährigen Mitarbeitern am Standort Ludwigshafen. Diese Mitarbeiter hätten auch in ihrer täglichen Arbeit Defizite der bisherigen Organisation ausgeglichen, weil sie die Prozesse gut kennen würden. Durch die Verlagerung spare das Unternehmen vielleicht kurzfristig, heißt es bei der Gewerkschaft. Langfristig verliere die BASF aber erfahrene Mitarbeiter und die Fähigkeit, Kundennähe zu gewährleisten. "Die BASF spart damit an der falschen Stelle", betont Kollmuß.

