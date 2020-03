Kurzarbeit bei BASF

Der Stammsitz von BASF in Ludwigshafen. © dpa

Ludwigshafen.Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es an den BASF-Standorten Münster/Hiltrup und Würzburg Kurzarbeit. In beiden Werken werden Lacke für die Autoindustrie hergestellt. Nachdem mehrere Autobauer ihre Produktion gestoppt hatten, musste der Chemiekonzern handeln. „Von Monat zu Monat werden die Bedarfe geprüft und eine erneute Entscheidung über die Anzahl der Arbeitsstunden getroffen“, sagte eine Sprecherin. Akute Pläne, am Stammsitz Ludwigshafen in Kurzarbeit zu gehen, gebe es aber noch nicht, erklärte die Sprecherin weiter. Um die Ansteckungsgefahr so niedrig wie möglich zu halten, sind viele Mitarbeiter angewiesen, von daheim aus zu arbeiten – sofern es möglich ist.

Seit dieser Woche beliefert BASF Krankenhäuser in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen mit Hand-Desinfektionsmittel. Weitere Krankenhäuser in der Region sollen folgen. Für die Herstellung hatte das Chemie-Unternehmen eine Ausnahmegenehmigung des Rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums erhalten. tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.03.2020