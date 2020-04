Kurzarbeit im Stammwerk

Ludwigshafen.Bei der BASF wird im Werk Ludwigshafen erstmals in der Corona-Krise kurz gearbeitet – aber nur einem Produktionsbetrieb. In dieser Einheit wird einer Konzernsprecherin zufolge vor allem für die Automobilindustrie produziert. Betroffen seien „weniger als 100 Mitarbeiter“. Im Stammwerk Ludwigshafen arbeiten rund 40000 Menschen.

Eine Reihe von BASF-Produkten sei für die Gesundheitsvorsorge und die Grundversorgung der Bevölkerung relevant. In diesem Kundensegment sehe das Unternehmen aktuell noch eine stabile Nachfrage, so die Sprecherin. Die Automobilbranche zähle jedoch zu den Kundenindustrien, die stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Vor allem der Produktionsstopp zahlreicher Hersteller der Automobilindustrie habe in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen Nachfragerückgang geführt. „Deshalb macht die BASF SE seit dem 20. April in noch sehr begrenztem Umfang von der Möglichkeit der Kurzarbeit Gebrauch“, sagte die Sprecherin. In einigen anderen BASF-Werken wird schon seit einigen Wochen kurz gearbeitet, etwa in Münster.

