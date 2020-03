Ludwigshafen: BASF will Desinfektionsmittel herstellen - und gratis abgeben

Ludwigshafen.Sobald alle in höchster Eile beantragten Genehmigungen vorliegen, will die BASF anfangen, Desinfektionsmittel am Standort Ludwigshafen herzustellen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat seine Genehmigung bereits erteilt. Produkte zur Hand- und Flächendesinfektion sind wegen der erhöhten Nachfrage durch die Corona-Epidemie knapp geworden. Deshalb hat BASF einem Sprecher zufolge vorübergehende Abhilfe angeboten. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärte, sie sei froh, dass BASF „diese Möglichkeit schaffen konnte.“

Für Privatkunden, die auf endlich wieder gefüllte Regale für Desinfektionssprays in den Drogerien warten, ist das neue Produkt aber nicht gedacht. „Geplant ist, vor allem Krankenhäuser in der Metropolregion damit auszurüsten“, sagte der Sprecher. BASF wolle mit dem Schritt zu einer eigenen Produktion vorwiegend die Helfer in der Corona-Krise, also Arzt- und Pflegepersonal, unterstützen. Die Grundstoffe für das Mittel stellt BASF bereits selbst her. Dafür müssten aber keine Produktionsprozesse extra umgestellt werden, so der Sprecher.

Für den Herstellungsprozess soll ein Technikum in Ludwigshafen genutzt werden. Ein Technikum ist ein Zwischenschritt zwischen einem Labor und einer Großproduktion. Es ermöglicht daher die Herstellung in größeren Mengen – aber auch nicht im ganz großen industriellen Maßstab. Zu den geplanten Herstellungsmengen machte BASF keine konkreten Angaben. Die Produktion des Desinfektionsmittels ist auch nur als vorübergehende Lösung gedacht – so lange der Bedarf durch das Coronavirus so hoch ist.

Auch der französische Luxusgüterkonzern LVMH kündigte an, große Mengen Desinfektionsmittel herstellen zu wollen. So sollen aus den Kosmetikfabriken statt noblem Markenparfüm wie bisher ab jetzt ein Gel zur Handdesinfektion kommen. Das Mittel solle dann kostenlos an Gesundheitseinrichtungen in Frankreich ausgeliefert werden.

Klassische Hersteller von Desinfektionsmitteln haben angesichts der riesigen weltweiten Nachfrage schon vor Wochen ihre Produktion hochgefahren. Zum Beispiel der schwedische Konzern Essity, der auch einen großen Standort für Hygienepapiere in Mannheim hat und Desinfektionsmittel unter der Marke Tork herstellt.