Ludwigshafener BASF hält trotz ernsterer Corona-Lage an Prognose fest

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Chemiekonzern hält trotz steigender Corona-Infektionszahlen und wachsender Sorge vor einem erneuten Lockdown an seiner Prognose für 2020 fest. Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller erklärte am Mittwochmorgen, es zeichneten sich in Deutschland vor allem härtere Einschränkungen für Kultur, Tourismus und Gastronomie ab. Die Industrie solle weiterlaufen, da habe man „aus der

...