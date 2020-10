Ludwigshafener BASF verschärft Sicherheitsregeln

Ludwigshafen.Die BASF hat entschieden, wegen der steigenden Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen am Stammsitz Ludwigshafen ab Montag zu erhöhen. Verpflichtend zuhause bleiben müssen demnach Mitarbeiter, die in einem Bezirk, einer Stadt, oder einem Landkreis wohnen, in dem der sogenannte Inzidenzwert von 35 Erkrankten pro 100.000 Einwohnern pro sieben Tage erreicht beziehungsweise überschritten ist.

...