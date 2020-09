Nächste Runde im Job-Abbau bei BASF

Ludwigshafen.Noch läuft der Abbau von 6000 Verwaltungsstellen in der BASF, schon kommt die nächste Streichrunde: Bis 2022 sollen es 2000 von derzeit 8400 Mitarbeitern weniger in der Dienstleistungseinheit werden. Das teilte die BASF am Dienstag mit.

Die Einheit „Global Business Services“ wurde erst zum Jahresanfang in dem Ludwigshafener Chemiekonzern eingerichtet, um Aufgaben für die

...