Schnellere Diagnosen, bessere Infos

Ein Schwerpunkt der Strube Stiftung liegt auf dem besseren Umgang mit seltenen Krankheiten. Meist dauere es viel zu lange, bis überhaupt die richtige Diagnose gestellt werde, erklärt Jürgen Strubes Tochter Karin, Geschäftsführende Gesellschafterin der Stiftung.

Ein aktuelles Projekt mit dem Klinikum Ludwigshafen erfasst die Symptome der Gefäßkrankheit Vasculitis. Eine genaue Übersicht der Symptome soll bei Ärzten die Krankheit mehr ins Bewusstsein rücken – damit sie schneller an die richtigen Fachärzte überweisen.

Gemeinsam mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart fördert die Stiftung außerdem ein Projekt für junge Leukämiekranke. Sie sollen zum einen bei kritischen Situationen unterstützt werden, etwa bei rechtlichen Fragen gegenüber dem Arbeitgeber oder der Krankenkasse.

Zum anderen geht es auch darum, die seelischen Bedürfnisse der Betroffenen herauszufinden. Um Leukämie-Kranke besser zu informieren, hat die Stiftung außerdem einen Leukämie-Lotsen kreiert. Um darauf aufmerksam zu machen, wurden ungewöhnliche Postkarten entworfen. Auch Podcasts und Videos werden entwickelt.

Patienten, die von ihrer schweren Krankheit erfahren, lebten in einer extremen Stresssituation, so Karin Strube. „Wir versuchen, ihnen zu helfen, Information über ihre Krankheit zu finden und zu verstehen.“ Erst dann könnten sie alles verarbeiten und sich für die notwendigen Schritte entscheiden. be

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019