Ludwigshafen.Gute Nachrichten mitten in der Corona-Krise für die BASF-Mitarbeiter in Ludwigshafen: Unternehmensleitung und Betriebsrat haben sich auf eine neue, vorgezogene Standortvereinbarung geeinigt – und die bringt einen wesentlichen Beitrag zur Jobsicherung: Die BASF SE, zu der 34 000 Beschäftigte im Stammwerk zählen, verzichtet bis Ende 2025 auf betriebsbedingte Kündigungen.

Diese Verpflichtung bezeichnete der BASF-Betriebsratsvorsitzende Sinischa Horvat (kleines Bild oben) am Mittwoch in einer Telefonkonferenz als wichtigen Schutzmechanismus. Sie bringe der Belegschaft „Stabilität und Sicherheit“. Diese Zusicherung gab es auch in der bisher gültigen Vereinbarung, die neue gilt ab Juni und wird auf weitere fünf Jahre fortgeschrieben.

„Gerade angesichts der derzeitigen Krisensituation ist der vorzeitige Abschluss der Standortvereinbarung 2025 ein starkes, positives Signal an die Belegschaft und für die Region“, sagte Horvat. Auch die Gewerkschaft IG BCE begrüßte die Verhandlungsergebnisse. Der Kündigungsverzicht ist aktuell besonders wertvoll für die Mitarbeiter, weil im Rahmen der neuen Konzernstrategie weltweit Tausende Jobs in der Verwaltung abgebaut werden. Das trifft Ludwigshafen mit seinen zentralen Steuerungseinheiten besonders stark. Die Vereinbarung stellt sicher, dass der Stellenabbau auch künftig sozialverträglich über Fluktuation oder Abfindungsprogramme läuft.

Höhere Investitionen

Gleichzeitig sichert die künftige Vereinbarung, dass BASF weiter kräftig in das Stammwerk, den größten Standort im Konzern, investiert. Bislang waren durchschnittlich 1,2 Milliarden Euro im Jahr vorgesehen. Jetzt gelten bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden Euro als Zielmarke für Investitionen, etwa in die Instandhaltung und den Neubau von Anlagen. Auch Ludwigshafens Stellung als „wichtige Drehscheibe für den Forschungsverbund“ werde gestärkt, betonte Werkleiter Uwe Liebelt.

„Ludwigshafen ist der wichtigste Forschungs- und Entwicklungsstandort in der BASF – und wird es auch bleiben.“ Wegen der Corona-Krise hat sich die BASF allerdings für das laufende Jahr mehr Zurückhaltung etwa bei den Ausgaben für neue Projekte auferlegt. Das könne aber in den folgenden Jahren kompensiert werden, erklärte Standortleiter Michael Heinz (kleines Bild unten).

Im Gegenzug für die Job- und Investitionsgarantien wird von den Mitarbeitern noch mehr Flexibilität verlangt, sagte Heinz, der im BASF-Vorstand den Bereich Personal verantwortet. Die Vereinbarung signalisiere „Sicherheit und Zuversicht“, aber auch den gemeinsamen Willen zur Veränderung. Vor allem die Digitalisierung erfordere „ein großes Transformationsprogramm“, so der Arbeitsdirektor.

Das bedeute zum Beispiel, dass die Mitarbeiter lernen müssten, sich schneller in wechselnden Rollen und Teamstrukturen zurechtzufinden, erklärt Werkleiter Liebelt. Teams würden sich künftig schneller verändern und sollten sich zunehmend selbst organisieren. Deshalb gewinne die eigenverantwortliche Weiterbildung einen hohen Stellenwert, etwa mit der Nutzung digitaler Lernangebote.

Gleichzeitig haben sich die Verhandlungspartner darauf geeinigt, die Verweildauer auf einer Stelle auszudehnen. Damit wird betrieblichen Belangen ein größerer Stellenwert als persönlichen Karrierewünschen eingeräumt. Auf stabilem Niveau soll das Engagement für die innerbetriebliche Ausbildung bleiben. Laut Vorstand Heinz werden auch zukünftig rund 900 neue Auszubildende pro Jahr eingestellt.

Erstmals Jobticket

Ganz neu ist das Angebot eines vergünstigten und bezuschussten Jobtickets ab Herbst 2020, das die Mitarbeiter zum Umstieg auf Bus und Bahn animieren soll. Heinz rechnet damit, dass 2000 bis 3000 Beschäftigte das Ticket nutzen werden. Das Angebot soll im Hinblick auf die Sanierung der Ludwigshafener Hochstraßen den Verkehr der Region entlasten helfen. Es sei auch ein Beitrag für den angestrebten Mobilitätspakt der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Gespräche für die Standortvereinbarung hatten Monate vor der Corona-Pandemie begonnen. In der Schlussphase seien sie aber nur noch virtuell geführt worden, sagte die Verhandlungsführerin des Betriebsrats Tatjana Diether.

