„Stellen eins zu eins ersetzen“

Mehr Personal hätte nach seinen Worten mehrere Zwischenfällen der letzten Monate im Werk nicht verhindert. Unter anderem hatte es in der Citral-Anlage gebrannt, in der TDI-Anlage gab es mehrere Pannen. Das seien alles Einzelfälle, die es getrennt zu betrachten gelte, so Horvat: „Das hat nichts damit zu tun, dass jemand überlastet gewesen wäre.“ Eine Ursache ist laut Helber eher, dass viele Aufträge an Partnerunternehmen vergeben wurden: „Vielleicht lernt man daraus und beauftragt wieder mehr eigene Ingenieure.“

Keine Bewerber aus rechter Szene

Von Martin Brudermüller, dem bisherigen Forschungsvorstand, der am 4. Mai das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, erwarten Horvat und Halber eine „konstruktive Zusammenarbeit“

Bei den Betriebsratswahlen vom 5. bis zum 7. März treten Horvat und Helber wieder an. Insgesamt sind etwa 37 500 Beschäftigte in Ludwigshafen aufgerufen, 55 Vertreter zu wählen. Bewerber aus der rechten Szene gibt es laut Horvat nicht, anders als etwa vereinzelt in der Automobilindustrie: „Aber man muss das im Auge behalten.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018