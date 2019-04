Jahr für Jahr ging Elmar Weigel als treuer Aktionär zusammen mit seiner Frau zur BASF-Hauptversammlung. „Ich habe mir die Reden angehört, ein Schnitzel gegessen, brav abgestimmt und bin irgendwann nach Hause gegangen“, erzählt der Ludwigshafener.

Dann, im Jahr 2017, tritt ein Südafrikaner ans Rednerpult und erzählt den BASF-Aktionären von den Lebensbedingungen der Lonmin-Mitarbeiter und unter welch dramatischen Bedingungen er das Massaker im August 2012 überlebt hatte. Damals hatte die südafrikanische Polizei 34 Bergleute erschossen, die für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen in der Lonmin-Mine demonstriert hatten.

Elmar Weigel ist von diesen Erzählungen tief beeindruckt. Lonmin ist ein Zulieferer von BASF, deshalb findet er: „Wir Aktionäre tragen eine soziale Verantwortung.“ 2018 stellt er den Antrag, dass die Aktionäre freiwillig auf ein Prozent ihrer Dividende verzichten sollen. Das Geld sollte dann in einen Fonds zugunsten südafrikanischer Minenarbeiter fließen.

Das Unternehmen selbst, so der pensionierte Lehrer, könne aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine Verpflichtung eingehen, die ein Weniger an Dividende zur Folge hätte. „Die Entscheidung müssen wir Eigentümer treffen.“ Er argumentiert, dass so auch das Image der BASF verbessert würde. Sein Antrag hat keine Chance. Für die Hauptversammlung 2019 sammelt er nun Stimmrechte von anderen Aktionären, damit er einen entsprechenden Gegenantrag stellen kann. Auf Twitter wirbt er um Stimmen. Bisher hat er nur einen Bruchteil der nötigen Stimmrechte beisammen.

Aber aufgeben will Weigel nicht. Jetzt überlegt er, in einer Rede vor den Anteilseignern erneut für seine Idee zu werben.

