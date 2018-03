„Wir fahren Null-Toleranz-Kurs“

Anzeige

Seit vergangenem Sommer ermittelt SAP wegen des Verdachts auf Unregelmäßigkeiten. Drei leitende Angestellte in Südafrika wurden im Oktober suspendiert, wie das Unternehmen berichtet. Damit ende nach südafrikanischem Recht auch das Disziplinarverfahren gegen die drei Mitarbeiter.

Darüber hinaus kündigt der Walldorfer Konzern eine Reihe von Maßnahmen an, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. So würden in Ländern mit besonders hoher Korruption künftig keinerlei Provisionszahlungen mehr an Dritte geleistet, wenn es um Verträge im öffentlichen Bereich geht. Damit soll Unregelmäßigkeiten ein wirksamer Riegel vorgeschoben werden – „auch wenn wir uns ins eigene Fleisch schneiden“, wie der SAP-Sprecher sagte. Schließlich sei es ohne die Unterstützung solcher Partner deutlich schwerer, Verträge vor Ort abzuschließen. „Das nehmen wir aber in Kauf“, betonte der Sprecher. SAP fahre einen „Null-Toleranz-Kurs, was Korruption anbetrifft“.

Ein weiterer Punkt, an dem das Unternehmen ansetzen will, ist die sogenannte Compliance – englisch für Regeltreue: In Schulungen mit anschließendem Zertifikat verpflichten sich die Mitarbeiter dazu, sich korrekt zu verhalten – und zwar nach rechtlichen und auch ethischen Grundsätzen. Die Schulungen sollen jetzt ausgeweitet werden. Außerdem sollen ausnahmslos alle Mitarbeiter teilnehmen. Das Compliance-Teams werde aufgestockt, ein Mitglied soll künftig in Südafrika sitzen.

Eine Garantie sei das alles nicht. „Hier hilft nur ständige Wachsamkeit“, betont SAP-Vorstandsmitglied Adaire Fox-Martin, die sich noch einmal für die Unregelmäßigkeiten entschuldigte. Gleichzeitig kündigt sie an, dass der Walldorfer Konzern in Südafrika „weiter wachsen und investieren“ wolle.

Ermittlungen in den USA

Wegen der Vorgänge in Südafrika ermitteln das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC, hohe Strafzahlungen stehen im Raum. Über Rückstellungen zu sprechen, sei aber zu früh, sagte ein SAP-Sprecher. Schon Anfang 2017 hatte der Software-Hersteller 3,9 Millionen Dollar an die SEC gezahlt. Ein Mitarbeiter war in die Bestechung panamaischer Regierungsvertreter verwickelt.

Die Gupta-Brüder gelten als enge Freunde von Jacob Zuma. Unter anderem sollen sie direkten Einfluss auf Top-Manager in staatlichen Unternehmen sowie auf die Berufung von Ministern genommen haben. Im Zuge des Korruptionsskandals trat Zuma von seinem Amt als Präsident Südafrikas zurück.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018