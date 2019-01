„Wir halten an unseren großen Zielen fest“

Ludwigshafen.Sein erstes Jahr als Vorstandschef der BASF hat sich Martin Brudermüller sicher anders vorgestellt. Als er im Mai 2018 von Kurt Bock übernahm, lief es noch bestens mit der Konjunktur weltweit, der Dax lag über 12 000 Punkten, im ersten Quartal steigerte die BASF wieder einmal ihren Gewinn. Aufbruchsstimmung wollte der charismatische Chemiker verbreiten, Innovationen und Forschung voranbringen. Und dann kam der Gegenwind aus vielen Richtungen: Brexit und Handelsstreit verunsicherten die Wirtschaft, der Dax verlor stetig, die Autobranche musste wegen Problemen bei der Umstellung auf den neuen Abgas-Prüfstandard ihre Produktion drosseln.

Unerwartet hoher Rückgang

Dazu trocknete der superheiße Sommer auch noch den Rhein, den wichtigsten Transportweg für das Stammwerk Ludwigshafen, aus. Dort musste sogar wegen des historisch niedrigen Wasserstands die Produktion gedrosselt werden. Die Folge: BASF musste die Prognose für das Gesamtjahr 2018 senken. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereinflüssen sinkt 2018 um 15 bis 20 Prozent. Und wegen der Produktionseinschränkungen verbucht der Konzern im Schlussquartal eine Ergebnisbelastung von 200 Millionen Euro. Zwar war für Brudermüller sowieso schon klar, dass er BASF verschlanken will, dass die Mitarbeiter näher an den Kunden rücken und Logistik sowie Produktion effizienter werden sollen. Im November 2018 kündigte er mit seiner neuen Strategie einen Konzernumbau über mehrere Jahre an.

Doch der Gegenwind war bis Jahresende zu stark, Brudermüller musste reagieren, „damit wir den Kopf über Wasser halten können“. Er schwor die Mitarbeiter per Videobotschaft auf härtere Zeiten ein. Es gelte, den Gürtel enger zu schnallen bei allem, „was wir nicht brauchen“. Vor allem die Kosten in der Verwaltung seien im Vergleich zu anderen Unternehmen zu hoch. Deshalb verkündete er einen Einstellungsstopp für frei werdende Verwaltungsstellen an – weltweit. Außerdem werden die strategischen Maßnahmen vorgezogen, sagte Brudermüller gestern. So wird ein „Exzellenzprogramm“, das ab Ende 2021 zwei Milliarden Euro zum Ergebnis beitragen sollte, beschleunigt. Es soll schneller wirken. Aber es soll nicht nur um Sparen und Zahlen gehen. „Wir halten an unseren großen Zielen fest“, sagte Brudermüller gestern.

Deshalb nutzte er wie sein Vorstandskollege Michael Heinz Videobotschaften, um die Belegschaft auf Einschnitte, aber auch auf Aufbruch und die neue Strategie einzustimmen. Heinz ist Arbeitsdirektor der BASF und für das Stammwerk Ludwigshafen verantwortlich. Heinz: „Sparen müssen wir tatsächlich, weil der Rückgang unseres Geschäfts sehr viel stärker ist, als wir ihn noch vor wenigen Wochen erwartet haben. Wir wollen aber intelligent und gezielt sparen.“ Es gehe darum, „die Balance zu finden zwischen gezieltem, sinnvollem Sparen und klugen Investitionen“. So werde auch Personal verstärkt, etwa um die Produktqualität und die Anlagenverlässlichkeit zu verbessern.

Reduzierung des CO2-Ausstoßes

Investieren will die BASF in den kommenden Jahren auch massiv in die Reduzierung ihres Kohlendioxid-Ausstoßes. Das Thema Klimaschutz treibe ihn persönlich sehr um, sagte Brudermüller. Gestern kündigte er ein breit angelegtes Forschungsprogramm an. Es soll vor allem helfen, Produktionsprozesse zu entwickeln, bei denen weniger Kohlendioxid (CO2) anfällt. Das Ziel: Die BASF will bis zum Jahr 2030 die Absatzmengen deutlich steigern, ohne dabei gleichzeitig mehr vom Klimakiller CO2 zu produzieren. Eines dieser Projekte erforscht zum Beispiel die Möglichkeit, die Steamcracker der BASF, energieintensive Großanlagen, statt mit fossilen Energien mit Strom zu beheizen.

Kein anderes Chemieunternehmen habe sich in diesem Bereich so ehrgeizige Ziele gesteckt, betonte Brudermüller. 22 Millionen Tonnen CO2 stieß die BASF 2018 aus, halb so viel wie noch 1990 – trotz Verdopplung des Absatzvolumens. Außerdem will die BASF zugekauften Strom künftig aus erneuerbaren Energien beziehen – die höheren Kosten müssten aber durch effizientere Anlagen ausgeglichen werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019