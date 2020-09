„Wir mussten alles neu denken“

Ludwigshafen.BASF-Ausbildungsstart in Corona-Zeiten – das heißt: Alles verläuft geordneter, entzerrter und auf Abstand. 820 Jugendliche treten ihre Lehrstelle bei BASF in Ludwigshafen an, wegen Corona über zwei Tage verteilt. Wo sich sonst Hunderte junge Menschen aufgeregt unterhalten und begrüßt werden, ist es im Saal fast still. Nach und nach kommen die künftigen Azubis durch eine Seitentür. Dort

...