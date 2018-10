Wo beginnt die Verantwortung?

Ludwigshafen/Marikana.Jedes Jahr im Frühjahr ergreift ein Bischof aus Südafrika das Wort bei der BASF-Hauptversammlung – und bringt die Führungsriege des Chemiekonzerns mit mahnenden Worten in Erklärungszwang. Es geht um die Verbindung der BASF zu dem südafrikanischen Platin-Lieferanten Lonmin, dem als Arbeitgeber massive Missstände vorgeworfen werden. Jetzt ist darüber auch ein kritisches Buch erschienen: „Zum Beispiel BASF. Über Konzernmacht und Menschenrechte“. Heute Abend wird es bei einer Veranstaltung von den Globalisierungsgegnern attac, Regionalgruppe Ludwigshafen, vorgestellt.

Edelmetall für Katalysatoren

Der Auslöser für das Buch ist ein tragisches Unglück: 2012 wurden in der südafrikanischen Kleinstadt Marikana 34 Bergarbeiter während eines Streiks von der Polizei erschossen. Sie hatten zusammen mit tausenden Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne in der Platinmine von Lonmin gestreikt. Eine Untersuchungskommission sprach Lonmin später eine Mitverantwortung für die fatale Eskalation der Lage zu. Seit Jahren laufen Kampagnen von Menschenrechtlern, die eine Entschädigung für die Hinterbliebenen der Getöteten verlangen und nun das Buch veröffentlicht haben. Die BASF erwirbt bei Lonmin Platinmetalle, die für die Herstellung von Katalysatoren gebraucht werden. Der Konzern, heißt es in dem Buch, kaufe jährlich für 650 Millionen Euro in Marikana ein. Eine Zahl, zu der sich BASF nicht äußern will.

Als einer von zwei Hauptkunden solle sich BASF aber an den Zahlungen zur Wiedergutmachung beteiligen – das ist seit 2015 eine zentrale Forderung in den Reden von Bischof Jo Seoka (kleines Bild) vor den BASF-Aktionären. Auch Simone Knapp vom Kirchlichen Arbeitskreis Südliches Afrika in Heidelberg sieht das so. Sie ist Mitautorin des BASF-kritischen Buchs und sagt: „Es geht um die Lieferkettenverantwortung in unserer globalen Wirtschaft.“ Der Chemiekonzern müsse ein Zeichen setzen und zumindest eine moralische Verantwortung übernehmen. Die BASF wiederum weist die Forderungen als haltlos zurück. BASF sei nicht für die Entschädigungen verantwortlich, sagt eine Sprecherin, „da wir zu den furchtbaren Ereignissen um den Polizeieinsatz 2012 nicht beigetragen haben“. Der Konzern nehme aber sehr wohl seine Verantwortung in der Lieferkette wahr und gehe sogar über das hinaus, was internationale Standards erwarten.

Mit Lonmin arbeite man weiter zusammen, „um auf Verbesserungen der lokalen Arbeitsbedingungen einwirken zu können“. Nach Sicht der BASF hätten sich diese Bedingungen auch seit dem Marikana-Unglück deutlich verbessert, etwa bei den Arbeitsstandards. Das hätten auch unabhängige Prüfer, sogenannte Auditoren, bestätigt.

Eine Einschätzung, die Simone Knapp nicht ganz teilt: Sicher, es habe sich einiges getan. Aber nach wie vor seien zum Beispiel die Löhne der Bergarbeiter für ihre extrem gefährliche Arbeit viel zu niedrig. Und die Witwen der getöteten Arbeiter bekämen keine Rente, sondern müssten nun selbst am ehemaligen Arbeitsplatz ihrer verstorbenen Ehemänner schuften, um sich über Wasser zu halten. Besuche vor Ort hätten zudem gezeigt, dass vor allem die Wohnungssituation nach wie vor dramatisch sei. In den Bergarbeiter-Slums gebe es kein fließendes Wasser und keinen Strom. Nur ein Bruchteil der von Lonmin versprochenen Wohnungen sei bisher errichtet. „Wir erwarten, dass die BASF mehr Druck auf Lonmin ausübt.“

Bischof kommt wieder

Als „weiterhin inakzeptabel“ bezeichnet auch die BASF-Sprecherin die Lebensbedingungen vieler Menschen vor Ort. Deshalb engagiere sich der Konzern auf mehreren Ebenen in Südafrika. „Entscheidend ist, dass die erforderlichen Standards in der gesamten Bergbaubranche umgesetzt werden.“ Dazu habe BASF die Sektor-Initiative angestoßen, in der Unternehmen der Minenbranche daran arbeiten, die Situation im Platingürtel Südafrikas zu verbessern. Knapp begrüßt diese Initiative, vermisst aber konkrete Fortschritte. Und deshalb werde Bischof Seoka 2019 wieder zur BASF-Hauptversammlung kommen …

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018