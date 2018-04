Einblick in unterschiedlichste Welten

Anzeige

Die Sonderschau „Eine-Welt-Halle. FairTrade“ in Halle 16 schaut hinter schöne Etiketten und cleveres Marketing und erläutert anschaulich, welchen Einfluss internationale Politik, Kultur und Gesellschaft auf viele Produkte hat.

Helden des Alltags

Tag und Nacht läuft das Wettkampfteam der Berufsfeuerwehr Mannheim auf dem Laufband in Halle 25, um Spenden für die „Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung“ zu sammeln. Und das in voller Einsatzmontur. Spannend ist auch die Arbeit der Rettungshundestaffeln: Mit beeindruckenden Übungen demonstrieren Halter und Tier, wie sie zum Beispiel vermissten Personen auf die Spur kommen. Am Stand des Polizeipräsidiums Mannheim zeigen Experten mit anschaulichen Exponaten und Vorführungen, wie man Türen und Fenster im eigenen Zuhause effektiv gegen Einbrecher sichert. Die Kollegen der Verkehrsprävention klären vor allem Kinder und Jugendliche auf, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält und passen bei Bedarf den Fahrradhelm an. Die Bundespolizei warnt vor tödlichen Gefahren im Gleisbereich und erklärt, wie man Zivilcourage zeigt, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Welche Herausforderungen Menschen mit Handicap jeden Tag meistern, zeigt in Halle 26 die Sonderschau „Inklusion: Gemeinsam stark sein – aktiv leben mit und ohne Beeinträchtigung“.

Kultur und Technik

In Büchern schmökern, Autoren und Verlage aus der Region kennenlernen, Ensembles regionaler Veranstaltungshäuser live auf der Bühne erleben und viel Neues erfahren: Das alles ist die „Kulturecke“.

Ein buntes Riesenrad, sich drehende Karussells, jede Menge Buden mit Süßkram – und hin und wieder saust ein Mini-Zug vorbei: Das große Kürbisfest mit Kirmes ist das neue Highlight in den liebevoll gestalteten Miniatur-Landschaften der Modulbaufreunde Ladenburg. Bunte Straßenkreuzer made in USA gibt es nebenan beim Auto & Technik Museum Sinsheim.

Politik hautnah erleben

Für einen Besuch im Deutschen Bundestag muss man nicht unbedingt ins ferne Berlin fahren: Auf dem Maimarkt kann man unter der nachgebauten Reichstagskuppel in Halle 25 auf Erkundungstour durch das Parlament gehen und Funktionen und Abläufe kennenlernen. Die Evangelische Kirche lädt ein zur „Lebensreise mit Gott“, zum Austausch über Wege und Ziele und zu gemeinsamen Erfahrungen. Die Steuer-Profis des Finanzamtes Mannheim-Stadt stellen das neue ELSTER-Online-Portal „Mein ELSTER“ vor und geben Tipps, was man bei der Steuererklärung alles beachten sollte. Wer seinen Personalausweis dabei hat, erhält bei der Deutschen Rentenversicherung in Halle 26 Auskunft über die voraussichtliche Rentenhöhe.

„Lieblingssongs“, „Stille“, „Das Leben feiern“: Bunt und vielfältig sind die Wünsche, die Besucherinnen und Besucher für ihre eigene Bestattung auf einer großen Tafel in Halle 38 festhalten können. Auch für die Gärten der Erinnerungen gibt es viele Optionen. Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner und Steinmetzbetriebe zeigen Beispiele ihrer Arbeiten.

Kurztrips in die Ferne

Der Duft von Nanaminztee und orientalischen Gewürzen, bunte Tücher, Schmuck und feine Teegläser: Wer durch das Afrikanische Dorf im Deutschen Fertighaus Center schlendert, taucht in andere Welten ein.

In der Sonderschau „Buongiorno Italia!“ in Halle 21 kommt beim Schauen, Shoppen und Genießen Urlaubsstimmung auf. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018