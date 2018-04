Kicken, kritzeln, kuscheln

Anzeige

Feuerwehrleute laufen für einen guten Zweck, Mini-Züge sausen durch täuschend echte Land-schaften, niedliche Ponys freuen sich im Stall auf Besuch: Der Maimarkt Mannheim hat für Kinder jede Menge zu bieten. Hier kann man Tiere streicheln, unter Anleitung der Profis neue Sportarten testen und Spiele ausprobieren – beim Familienausflug auf den Maimarkt gibt es viel zum Staunen und Mitmachen.

Sieben Tage nonstop auf dem Laufband: 1000 Kilometer will das Wettkampfteam der Berufsfeuerwehr Mannheim schaffen und dabei kräftig Spenden sammeln. Auf dem Maimarkt zeigen Feuerwehren und Rettungsdienste Übungen aus ihrem Berufsalltag – zum Beispiel, wie sie Menschen mit Hunden retten. Am Tag der Jugend (1. Mai) und am Tag der Bambini (5. Mai) erfährt man, wie man mitmachen und was man dabei lernen kann. Karlchen Adler und seine Freunde laden zur Erkundungstour durch den Deutschen Bundestag ein. Spannende und erstaunliche Fakten rund um den menschlichen Körper gibt es beim Körperwelten Museum. Die Kinderbuchautorin Solveig Ariane Prusko liest aus „Emmi Cox, Gewürzdetektivin“ und fordert die jungen Zuhörer zum Quiz heraus. Die Spielewelt bietet in Halle 39 eine Spielarena, Ideen für den Familienurlaub und das neue Spiel „Im Kritzeln eine 1“. Toll für Nachwuchs-Gärtner: Gärten für Kinder in verschiedenen Größen mit Saatgut für Blumen und Kräuter. Die ganz Kleinen kuscheln mit „Himbär“ und „Erdbär“ aus feinsten Kernen.

Für Schulklassen dreht sich in Halle 41 das „Bunte Frühstückskarussell“ mit gesunden Leckereien. Basteln darf man beim DHB Netzwerk Haushalt: Jeweils an den Wochenenden und am 1. Mai werden von 14 bis 15 Uhr Bilderrahmen mit Herzen beklebt. Die Modulbau-freunde Ladenburg mit ihren faszinierenden Modellbahn-Landschaften laden an den Wochenenden zum Häuschen-Basteln ein. Auf dem Mobilcourt kann man sich austoben und lustige Sportarten ausprobieren, zum Beispiel Fußballgolf oder Menschen-Kicker. Im Afrikanischen Dorf im Deutschen Fertighaus Center gibt es einen bunten Markt sowie exotisches Essen, und es wird viel getrommelt.