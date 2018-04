Lust auf Ausbildung

Anzeige

Handwerk hat viele Gesichter: Vier innovative Existenzgründer zeigen und berichten, was sie an ihrem Beruf begeistert und welche Wege zu ihrer Selbstständigkeit geführt haben. Ob Orthopädieschuhmachermeister oder Spezialist für den Fahrzeugumbau, Malermeister oder Meisterfotografin – mit ihrem Können und ihrer Kreativität sorgen sie für mehr Lebensqualität, Wohlbefinden und Freude ihrer Kundinnen und Kunden.

Berufe von A bis Z

Nah dran am Menschen: Das Aufgabenfeld des Zahnmedizinischen Fachangestellten ist umfangreich. Eine ruhige Hand brauchen Zahntechniker. Über Heilerziehungspflege, Soziale Arbeit, Praktika und Freiwilligendienste informiert die Reha Südwest. Vielseitiges Alltagsmanagement leisten Hauswirtschafter und Meister der Hauswirtschaft. Brände löschen, erste Hilfe leisten oder mit der Rettungshundestaffel nach vermissten Personen suchen: Bei Feuerwehren und Rettungsdiensten gleicht kein Tag dem anderen. Das gilt auch für Polizeibeamte: Die Berufsberater des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bundespolizei geben Einblicke in die Ausbildung sowie Infos zum Bewerbungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren. Die Bundeswehr qualifiziert in über 1000 Ausbildungsberufen – für militärischen Einsatz oder zivile Arbeit.

Wer gut mit Zahlen umgehen kann, hat Chancen in der Steuerverwaltung und bei der Deutschen Rentenversicherung. Die MVV Energie bietet sieben Lehrberufe und zehn Duale Studiengänge an. Die Karriere ins Rollen bringen kann man in Berufen rund ums Auto und im öffentlichen Nahverkehr. In die Luft gehen darf, wer sich zum Tragschrauber-Piloten ausbilden lässt. Bei einem Praktikum im Soccer+Squash Center Ludwigshafen kann man in den Beruf Veranstaltungskaufmann hineinschnuppern.

Friedhofsgärtner gestalten und pflegen Gärten der Erinnerung, Beispiele gibt es in Halle 38 zu sehen. Dort erhält man auch Infos über den vielseitigen und einfühlsamen Beruf der Bestattungsfachkraft. Die Stadt Mannheim bietet Ausbildungsplätze zum Landschaftsgärtner und zum Zierpflanzengärtner: Die Teichlandschaft mit Garten in Halle 44 wurde vom Gärtner-Nachwuchs angelegt. red

