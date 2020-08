n Haushaltspapier

„Gib mir mal bitte ein Zewa!“ Wenn ein Marken- oder Produktname zum Synonym für den Artikel selbst wird, haben die Werbefachleute alles richtig gemacht. Und so wird heute längst nicht mehr nur jenes Toiletten- und Haushaltspapier als „Zewa“ bezeichnet, das tatsächlich auch aus der Zellstofffabrik Waldhof – daher der Name – stammt. Das bereits 1884 gegründete Unternehmen ist heute Teil des schwedischen Essity-Konzerns. Rund 2000 Mitarbeiter fertigen hier – in allen Produktionsschritten vom Holz bis zum fertigen Papier – Taschentücher, Haushaltstücher, Toilettenpapiere, Papierhandtücher und Servietten. Im Jahr 2019 waren es nach Unternehmensangaben rund 283 000 Tonnen. Der Markenname Zewa hat im Übrigen noch immer Bestand und feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag.

