Bilfinger bezieht neue Zentrale

Mannheim.Der Mannheimer Industrieservice-Konzern Bilfinger hat seinen Sitz ab sofort auf dem früheren Vögele-Gelände im Stadtteil Almenhof (Bild). 220 Mitarbeiter verlassen das Hochhaus in der Oststadt und siedeln über. Bilfinger mietet die neue sechsstöckige Zentrale für zehn Jahre. „Für uns ist der Umzug eine Chance, uns zum traditionellen Standort Mannheim zu bekennen und gleichzeitig den Aufbruch zu signalisieren“, sagt Personalvorstand Michael Bernhardt laut Mitteilung. Bilfinger hatte in den vergangenen Jahren massiv Arbeitsplätze abgebaut und sich vom Bau- zum Dienstleistungskonzern gewandelt. Die Zentrale befand sich rund 60 Jahre lang am Carl-Reiß-Platz. Das Logo des Unternehmens wird zu einem späteren Zeitpunkt am neuen Gebäude angebracht. jung

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018