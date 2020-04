Bilfinger-Dividende wackelt

Mannheim.Der Mannheimer Service-Konzern Bilfinger zieht wegen der Corona-Krise seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurück. Auch die geplante Dividendenauszahlung wackelt. Als Folge der Gewinnwarnung gab der Aktienkurs am Mittwoch um fast 15 Prozent nach.

„Erhebliche Unsicherheit“

„Seit März ist Bilfinger mit erheblichen Verwerfungen und Einschränkungen im operativen Geschäft aufgrund der Covid-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft konfrontiert, verschärft durch den zeitgleichen Verfall des Ölpreises“, heißt es in einer Mitteilung. Ein niedriger Ölpreis ist für Bilfinger ungünstig, weil die Kunden in der Öl- und Gasbranche dann weniger investieren. Bilfinger bereitet sich nun, „auf eine längere Phase mit erheblicher Unsicherheit vor“.

Der Konzern will einen neuen finanziellen Ausblick geben, sobald sich die zu erwartenden Ereignisse besser abschätzen lassen. Ursprünglich hatte Bilfinger einen stabilen Umsatz und eine Steigerung des Betriebsergebnisses angekündigt. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz bei 4,3 Milliarden Euro.

Die Hauptversammlung, die Ende April stattfinden sollte, ist wegen des Coronavirus bis auf weiteres verschoben – bei dem Treffen hätten die Aktionäre auch über den Dividendenvorschlag des Unternehmens entscheiden sollen. Bilfinger hatte angekündigt, einen Euro je Aktie zahlen zu wollen, genau so viel wie im Vorjahr. Doch auch dieser Plan könnte hinfällig werden. Denn „vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen“ will das Unternehmen jetzt den Dividendenvorschlag für 2019 überdenken.

Immerhin geht es um eine Ausschüttung von rund 40 Millionen Euro. Geld, das der Konzern in der Corona-Krise möglicherweise noch gut gebrauchen und deshalb im Unternehmen halten will. So kündigt Bilfinger auch Maßnahmen zur Kostensenkung an, dazu gehört nach Angaben eines Sprechers das Verschieben von Investitionen und Projekten sowie Kurzarbeit etwa in Schottland. Dort können Mitarbeiter beispielsweise wegen der Pandemie nicht auf Ölplattformen ausgeflogen werden und keine Wartungsarbeiten ausüben. In Deutschland sei Kurzarbeit aktuell kein Thema, so der Sprecher.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020