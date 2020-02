Bilfinger profitiert von Atomkraft

Mannheim.Bilfinger hat einen ersten großen Auftrag für das neue Atomkraftwerk Hinkley Point C im Südwesten Englands erhalten. Das Volumen beträgt rund 68 Millionen Euro. Darin enthalten seien Fertigung und Installation von Rohrleitungssystemen, wie der Mannheimer Industrieservice-Konzern mitteilte. Bilfinger war schon 2018 als strategischer Lieferant für Hinkley Point C ausgewählt worden. Seitdem erhielt das Unternehmen Aufträge im Wert von rund 20 Millionen Euro. Das gesamte Volumen soll bei ungefähr 250 Millionen Euro liegen. Hinkley Point C ist der erste Neubau eines britischen Atomkraftwerks seit Jahrzehnten. Es soll kohlenstoffarm hergestellten Strom für rund sechs Millionen Haushalte liefern und dazu beitragen, den Ausstoß von Kohlendioxid zu mindern. jung

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020