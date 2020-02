Mannheim/Düsseldorf.Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger hat sich im vergangenen Jahr mit Sparmaßnahmen zurück in die Gewinnzone gearbeitet. Unter dem Strich stand 2019 ein Gewinn von 24 Millionen Euro nach einem Verlust von 24 Millionen Euro im Vorjahr, wie der SDax-Konzern bei Vorlage von vorläufigen Zahlen am Donnerstag mitteilte. Rechnet man Sondereffekte heraus, dann erhöhte sich der Gewinn im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 49 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von einem Euro je Aktie erhalten und damit genauso viel wie ein Jahr zuvor.

Aber auch im Tagesgeschäft lief es im vergangenen Jahr für Bilfinger besser. Das operative Ergebnis konnte das Unternehmen trotz der schwächeren Entwicklung im Geschäftsbereich Technologies, in dem unter anderem kleinere Anlagen entwickelt werden, um 60 Prozent auf 104 Millionen Euro steigern. Zum Zuwachs trugen vor allem Kosteneinsparungen bei. Der Umsatz kletterte um vier Prozent auf 4,3 Milliarden Euro.

Der Industriedienstleister will in den kommenden Jahren seinen Umsatz kräftig steigern. Bis 2024 soll der Erlös auf mehr als fünf Milliarden Euro steigen, wie Bilfinger am Donnerstag in Mannheim mitteilte.

Personalabbau nimmt Tempo auf

Beim Personalabbau in der Konzernzentrale kommt der Konzern voran: Nach Angaben von Vorstandschef Tom Blades haben bereits mehr als 20 Mitarbeiter aus eigenem Antrieb Abfindungen ausgehandelt und das Unternehmen verlassen. Außerdem sollen die Verhandlungen über einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat bis März 2020 abgeschlossen sein. Bilfinger will die Zahl der Beschäftigten in der Mannheimer Zentrale um rund 110 auf 170 reduzieren.

Bilfinger-Aktionäre: Schadenersatz gegen Ex-Vorstände durchsetzen

Aktionärsvertreter forderten unterdessen den Aufsichtsrat des Industriedienstleisters Bilfinger erneut auf, rasch Ex-Vorständen wegen laxen Vorgehens gegen Korruption Schadenersatz abzuringen. "Wir erwarten, dass der Aufsichtsrat bis zur Hauptversammlung im Frühjahr endlich reinen Tisch gemacht hat", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW/Düsseldorf), Marc Tüngler, anlässlich der Jahres-Pressekonferenz des Mannheimer Unternehmens. Das belastende Thema müsse endlich abgeschlossen werden. Allerdings müsse die Zahlung angemessen sein: "Wir dulden weiterhin keinen Mickey-Mouse-Vergleich."

Bilfinger fordert wegen Versäumnissen im Kampf gegen Korruption von zwölf ehemaligen Vorstandsmitgliedern Schadenersatz. Darunter ist Hessens Ex-Ministerpräsident Roland Koch (CDU). Tüngler spricht von mehr als 100 Millionen Euro, wobei jeder Manager individuell, begleitet von einer Haftpflichtversicherung für Führungskräfte, mit dem Aufsichtsrat am Verhandlungstisch sitze.

Zwar war ein Antrag der DSW auf eine Sonderprüfung, bei der ein Rechtsanwalt untersuchen sollte, welcher Schaden durch das zögerliche Vorgehen des Aufsichtsrates entstanden ist, bei der Hauptversammlung im Mai 2019 gescheitert. "Der Druck bleibt aber weiter erhalten", sagte Tüngler.