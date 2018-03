Ehemalige Bilfinger-Vorstände sollen zahlen

Anzeige

Mannheim. Die Ex-Bilfinger-Chefs Roland Koch und Herbert Bodner bekommen demnächst unangenehme Post: Gestern teilte der Mannheimer Industriedienstleister mit, dass der Aufsichtsrat Schadenersatzansprüche gegen zwölf frühere Vorstandsmitglieder geltend machen werde.

Das betreffe alle in den Jahren 2006 bis 2015 amtierenden ehemaligen, aber vor 2015 in den Vorstand eingetretenen Vorstandsmitglieder. Bodner war von 1999 bis 2011 sowie 2014 bis 2015 Vorsitzender des Bilfinger-Vorstands, der frühere Ministerpräsident Koch von 2011 bis 2014. Der Aufsichtsrat geht von einem Schaden in Höhe von rund 100 Millionen Euro aus. Allerdings steht bislang noch nicht fest, welche Summe von welchem der zwölf beschuldigten Manager verlangt wird. Bilfinger strebe an, die Ansprüche in „größtmöglichem Umfang durchzusetzen“, sagte ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung.

Koch reagiert mit „Befremden“

Den Vorständen werden vor allem Pflichtverletzungen bei der Einführung eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems vorgeworfen, das der Vorbeugung und Aufdeckung von interner Korruption dient. In der Vergangenheit wurden mehrfach Schmiergeldzahlungen von Bilfinger-Mitarbeitern in Nigeria und Brasilien bekannt. Roland Koch hat nach Angaben seines Sprechers mit „Befremden“ auf den Beschluss des Bilfinger-Aufsichtsrates reagiert, „gegen ganze Generationen von früheren Bilfinger-Vorständen aktiv zu werden“. Koch sei sich keinerlei Schuld bewusst und verweise darauf, dass das Unternehmen über dreieinhalb Jahre hinweg keinen einzigen konkreten Vorwurf erhoben habe.