Miserables Zeugnis für Koch

Mannheim.Der Schweizer Rechtsanwalt Mark Livschitz macht oft bildhafte Vergleiche. In vertraulichen Dossiers von 2015, aus denen nun der „Spiegel“ zitiert, schreibt er über die Amtszeit von Roland Koch bei Bilfinger: „Die Mitglieder des Vorstandes agierten wie Könige in ihren Schlössern. Sie fühlten sich an keine Regeln gebunden und benutzten die Kasse in der Unternehmenszentrale wie einen Geldautomaten.“ In Sachen Compliance, also der Einhaltung gesetzlicher Regeln und Vorschriften, leide Bilfinger unter einer „defekten, vererbten Unternehmenskultur“.

Der Mannheimer Industriedienstleister steht seit 2013 unter der Aufsicht von Livschitz, der im Auftrag des US-Justizministeriums die Einhaltung von Compliance-Regeln überwacht. Von seinem Urteil hängen auch mögliche US-Strafen gegen den Konzern ab. Livschitz greift Koch, von 2011 bis 2014 Vorstandschef bei Bilfinger, scharf an: Er habe die „Korruptionsproblematik“ schlicht und einfach nicht bedacht.

Ein Sprecher von Koch wehrt sich: „Die erhobene Unterstellung“ sei unwahr. „Sie wird auch durch Wiederholungen nicht zutreffend.“ Vielmehr habe Koch gefördert, dass Recht und Gesetz im Konzern eingehalten werde. Zu diesem Schluss komme zum Beispiel ein Gutachten der Unternehmensberatung Ernst & Young aus dem Jahr 2013. Es spricht von einem „hohen Qualitätsniveau“ des Systems.