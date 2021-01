1344 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg - 57 weitere Todesfälle

Südwest.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat am Freitag (Stand: 16 Uhr) bei 1344 gelegen. Somit wuchs die Gesamtzahl der Infektionen auf 291 745, wie aus einem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes vom Abend hervorging. Die Zahl der an oder mit Corona im Südwesten verstorbenen Männer und Frauen überschritt am Freitag die Marke von 7000. 57 neue Todesfälle ließen die Zahl auf 7004 anstiegen.

Baden-Baden steht mit einer Corona-Inzidenz von 19,9 in Baden-Württemberg am besten da. Keine andere Stadt und kein Landkreis unterschritten am Freitag die 20er-Marke. Der Wert zeigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Die rote Laterne trägt Heilbronn mit einem Wert von 169,8. Im landesweiten Durchschnitt liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 74,4.

