158 neue Corona-Fälle und weitere fünf Todesopfer in Mannheim

Mannheim.Das Mannheimer Gesundheitsamt hat Dienstag bis 16 Uhr 158 neue Corona-Fälle und fünf weitere Tote registriert. Das gab Amtsleiter Peter Schäfer am Nachmittag vor dem Gemeinderat bekannt.

Wie die Stadt Mannheim mitteilte, starben eine 90 Jahre alte Frau, ein über 80 Jahre alter und ein über 70 Jahre alter Mann in Krankenhäusern. In Pflegeeinrichtungen gestorben und am Dienstag dem Gesundheitsamt gemeldet worden, sind eine Frau, die älter als 90 Jahre alt war, sowie eine über 80 Jahre alte Frau. In Mannheim sind somit 87 Todesfälle seit Beginn der Pandemie bekannt.

Nach den Zahlen der Stadt ergibt sich mit den neu hinzugezählten Infektionen für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 279,1, ein neuer Rekordwert. Schäfer verwies auch auf die noch höhere Inzidenz in Ludwigshafen und die steigende im Rhein-Neckar-Kreis. Es handele sich offensichtlich um einen Trend in der ganzen Metropolregion.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern der Stadt sei auf insgesamt 182 gestiegen, so der Chef des Mannheimer Gesundheitsamts. 39 davon müssten auf Intensivstationen behandelt werden. Einige davon kämen auch aus dem Umland. Oberbürgermeister Peter Kurz äußerte die Erwartung, dass die jüngsten Maßnahmen zur Linderung der Pandemie erst in etwa 14 Tagen Wirkung zeigen. Einstweilen gelte bezüglich des derzeitigen Infektionsgeschehens: „Wir müssen damit rechnen, dass sich die Entwicklung fortsetzt.“

