17 nachgewiesene Coronavirus-Neuinfektionen – ein Fall an Mannheimer Gymnasium

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim hat am heutigen Mittwoch (Stand 16 Uhr) 17 nachgewiesene Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Eine der gemeldeten positiv getesteten Personen besucht ein Gymnasium in Mannheim, wie die Stadt Mannheim mitteilte. Für die engen Kontaktpersonen der entsprechenden Kursgruppen sei eine 14-tägige häusliche Isolation ab dem letzten Kontakttag angeordnet worden.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bislang bekannten Fälle auf insgesamt 1043. Dagegen seien inzwischen 900 Personen wieder genesen – sechs mehr als noch am Tag zuvor. Damit gibt es laut der Behörde derzeit 130 akute Krankheitsfälle in der Quadratestadt. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigte laut der Mitteilung nur milde Krankheitsanzeichen und könnte deshalb in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis gibt es hier. Die Zahlen werden laufend aktualisiert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020