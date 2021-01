22 weitere Corona-Tote und 1366 Neu-Infektionen gemeldet

Hessen.Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Hessen ist innerhalb eines Tages um 1366 Fälle gestiegen. Damit steigerte sich die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 150.229, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervorgeht. Die Zahl der gemeldeten Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stieg um 22 auf nun insgesamt 3483. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag landesweit bei 161,7.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 10.01.2021