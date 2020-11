2325 neue Corona-Infektionen in Hessen

Hessen.Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in Hessen innerhalb von 24 Stunden um 2.325 erhöht. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 72 525, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag (Stand 20.11.2020, 00.00 Uhr) meldete. Die Todesfälle, die mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden, stiegen um 19 auf 980.

Nach zuletzt verfügbaren Zahlen des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) werden in Hessen 306 Patienten wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Das entspricht 17 Prozent der belegten Betten. 181 von ihnen müssen demnach beatmet werden. 1763 der verfügbaren Intensivbetten sind belegt, 304 frei. (Stand 19.11.2020, 12.15 Uhr).

