4. Corona-Todesfall in Frankenthal - 26 Neuinfektionen in Ludwigshafen

Frankenthal/Ludwigshafen.In Frankenthal ist nach aktuellen Zahlen des Landes Rheinland-Pfalz ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sind bisher vier Fälle bekannt. Hospitalisiert sind hier fünf von 244 aktuell als infiziert gemeldeten Personen. Insgesamt sind in Frankenthal 427 Infektionen bekannt, 179 Menschen gelten als genesen.

Nach dem bisher höchsten Wert an Neuinfektionen an einem Tag in Ludwigshafen am Montag (134) hat das Land zum Dienstag nur 26 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Ludwigshafen sinkt seit dem Wochenende wieder. Am Dienstag erreicht sie einen Wert von 193,9. Insgesamt sind 2423 Infektionen bekannt, 1213 Menschen gelten als genesen. Gestorben sind bislang 13 Personen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020