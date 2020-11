Aktion von "Querdenken" gegen Masken im Unterricht "schlechter Scherz"

Mannheim.Seit vergangenem Wochenende kursiert die Meldung, dass „Querdenken“ in einer bundesweiten Aktion am Montag, den 9. November, vor den Schulen gegen das Tragen von Masken im Unterricht protestieren will. Die Stadt Mannheim informiert deshalb die Rektoren und den Gesamtelternbeirat, auch die Polizei weist Schulen darauf hin, dass Kinder auf dem Schulweg von Anhängern dieser Gruppe, in der sich

...