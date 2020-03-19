Günün Haberleri

Rhein-Neckar.Almanya ve Mannheim de koronavirüs krizi hakkında en önemli haberler.

+++ 19.3.2020

Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 000’i aştı. Baden-Württemberg eyaletinde 2000 kişi, Mannheim’de ise 80’den fazla insan enfekte oldu. Sars-CoV-2 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi (durum 19.03; saat üç) 11’i Baden-Württemberg eyaletinde yaşamını yitirdi (durum 18.03; saat üç).

Baden-Württemberg’in Başbakanı Winfried Kretschmann perşembe günü tüm eyalet için çıkış yasağı tehdidinde bulundu. Insanlarin durumu yeterince ciddi almadıgını belirtti. Sosyal temaslardan ve özellikle insan topluluğundan kaçınılmalıdır – bunu bir kez daha vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün akşamki TV konuşmasında halktan virüsün yayılmasını engellemek için mümkün olduğunca sosyal temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı. (Sosyal mesafe nedir? Bu soruyu sayfamızda ayrıntılı bir şekilde cevaplıyoruz) Kısaca: Evde kalınız, düğün veya nişan gibi kutlamaları iptal ediniz ve şimdilik arkadaşlaranız ile buluşmaktan kaçınınız. Dışarıda ve içerde diğer insanlarlar ve sizin aranizda 1 -2 metre mesafe bulunsun, uzaktan selam veriniz.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) başkanı Lothar Wieler’in carşamba günü yaptığı açıklamaya göre, insanlar bu sosyal mesafeyi en hızlı şekilde uygulamazsa, Haziran ayında Almanya'da enfekte sayısı 10 milyona çikabilir.