Baden-Württemberg veröffentlicht Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Verordnung

Stuttgart.Die Landesregierung hat am Sonntag nach der Zustimmung des Bundesrates und der Unterzeichnung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten am vergangenen Freitag auf Grundlage der Novelle des Infektionsschutzgesetzes einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg veröffentlicht. Dies veröffentlichte die Pressestelle des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württembergs in einer Mitteilung. Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht an die Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus halten, drohen empfindliche Bußgelder.

Der Busgeldkatalog soll eine einheitliche Handhabung von Verstößen gewährleisten. „Für die Bürgerinnen und Bürger bringt er Transparenz, für die Sicherheits- und Ordnungsbehörden eine rechtssichere Arbeitsgrundlage“, sagt Innenminister Thomas Strobl zur Bedeutung des Bußgeldkatalogs. Im Wiederholungsfalle kann nach § 17 OWiG, § 73 Abs. 2 IfSG eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so soll das Bußgeld angemessen erhöht werden. Ein Überblick:

Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Corona-VO:

Verstoß: Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zugelassener Personenzahl

Adressat des Bußgeldbescheides: Jede/r Beteiligte

Bußgeldrahmen: 100 Euro bis 1.000 Euro

Corona-VO: § 3 Abs. 1

Verstoß: Teilnahme an einer Veranstaltung oder sonstigen Ansammlung außerhalb des öffentlichen Raums von jeweils mehr als fünf Personen

Adressat des Bußgeldbescheides: Teilnehmende Person

Bußgeldrahmen: 250 Euro bis 1.000 Euro

Corona-VO: § 3 Abs. 2

Verstoß: Nichteinhaltung der Auflagen zum Schutz vor Infektionen

Adressat des Bußgeldbescheides: Veranstalter, bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä.

Bußgeldrahmen: 500 Euro bis 1.500 Euro

Corona-VO: § 3 Abs. 6

Corona-VO: § 3a Abs. 1 und 2

Verstoß: Nichteinhaltung der Fahrt- und Reiseverbote

Adressat des Bußgeldbescheides: Fahrender/Reisender

Bußgeldrahmen: 250 Euro bis 1.000 Euro

Corona-VO: § 3a Abs. 1 und 2

Verstoß: Verstoß gegen Mitführpflicht der Pendlerbescheinigung u.a.

Adressat des Bußgeldbescheides: Fahrender/Reisender

Bußgeldrahmen: 100 Euro bis 500 Euro

Corona-VO: § 3a Abs. 3

Verstoß: Betrieb einer der ge-nannten Einrichtungen

Adressat des Bußgeldbescheides: Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft

Bußgeldrahmen: 2.500 Euro bis 5.000 Euro

Corona-VO: § 4 Abs. 1

Verstoß: Betrieb einer nach § 4 Abs. 2 i.V.m. einer Verordnung des Sozialministeriums untersagten Einrichtung bzw. Nicht-einhalten einer Auflage für den Betrieb einer Einrichtung

Adressat des Bußgeldbescheides: Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft

Bußgeldrahmen: 2.500 Euro bis 5.000 Euro

Corona-VO: § 4 Abs. 2

Verstoß: Verstoß gegen die Mischsortimentsregelungen

Adressat des Bußgeldbescheides: Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft

Bußgeldrahmen: 200 Euro bis 4.000 Euro

Corona-VO: § 4 Abs. 3

Verstoß: Betreiben einer untersagten Einrichtung nach § 4 Abs. 1 und 2, die zusammen mit einer Poststelle oder Paketdienst betrieben wird, wenn der erwirtschaftete Umsatz der Poststelle oder des Paketdienstes eine unter-geordnete Rolle spielt. Für den Brief- und Paketversand erforderliche Nebenleistungen sind davon ausgenommen.

Adressat des Bußgeldbescheides: Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft

Bußgeldrahmen: 2.500 Euro bis 5.000 Euro

Corona-VO: § 4 Abs. 3a

Verstoß: Nichteinhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz

Adressat des Bußgeldbescheides: Betreiber

Bußgeldrahmen: 250 Euro bis 1.000 Euro

Corona-VO: § 4 Abs. 5

Verstoß: Zutritt zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot

Adressat des Bußgeldbescheides: Besucher der Einrichtung

Bußgeldrahmen: 250 Euro bis 1.500 Euro

Corona-VO: § 6 Abs. 1, 2

Verstoß: Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot

Adressat des Bußgeldbescheides: Besucher der Einrichtung

Bußgeldrahmen: 500 Euro bis 2.000 Euro

Corona-VO: § 6 Abs. 4

Verstoß: Durchführung von Gruppenangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege

Adressat des Bußgeldbescheides: Veranstalter

Bußgeldrahmen: 250 Euro bis 1.000 Euro

Corona-VO: § 6 Abs. 7

Verstoß: Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot

Adressat des Bußgeldbescheides: Personen, die die Einrichtung betreten

Bußgeldrahmen: 250 Euro bis 1.000 Euro

Corona-VO: § 7

