Bald Corona-Impfungen für Lehrer und Erzieher?

Stuttgart.Lehrer und Erzieher könnten wesentlich früher gegen Corona geimpft werden, als es bisher für die beiden Berufsgruppen vorgesehen ist. An diesem Samstag will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seinen Kollegen aus den 16 Bundesländern beraten, wem der für Menschen über 65 Jahre voraussichtlich nicht empfohlene Impfstoff von Astrazeneca zugute kommen soll. Aus Stuttgarter Regierungskreisen ist zu hören, dass Lehrer und Erzieher neben chronisch Kranken in der Prioritätengruppe hochgestuft werden könnten. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann teilte mit, dass unabhängig davon die Lehrkräfte an den Sonderpädagogischen Zentren in der Impfstrategie in die Gruppe mit hoher Priorität aufgenommen werden. In Baden-Württemberg läuft dort schon seit den Weihnachtsferien der Unterricht.

