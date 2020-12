Beschränkungen: Mannheim verhängt nächtliche Ausgangssperre ab Freitag

Mannheim.Die Stadt Mannheim reagiert mit eigenen Maßnahmen auf die anhaltend hohen Corona-Zahlen: Ab Freitag wird es eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens geben. Sie soll bis einschließlich 14. Dezember gelten. Das kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz am Donnerstagsmittag auf einer Video-Pressekonferenz an.

Untersagt werden auch der Schulsport sowie Veranstaltungen, mit Ausnahme von Gottesdiensten, Gerichtsverhandlungen und Ähnlichem. Besucher in Pflegeeinrichtungen müssen einen Antigen-Schnelltest vorlegen beziehungsweise eine FFP2-Maske tragen. Der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger sagte, man werde die Einhaltung der Ausgangssperre mit massiven Kontrollen“ überwachen. Es drohten Bußgelder von 100 Euro. Allerdings würden da seine Kollegen da auch gerade in der Anfangszeit „mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl“ vorgehen. Die Beschränkung gelte im gesamten Stadtgebiet, und auch für Menschen, die aus anderen Kommunen nach Mannheim kämen.

Möglich ist, dass auf Landesebene noch weitere Verschärfungen hinzukommen. Die grün-schwarze Koalition in Stuttgart plant Verschärfungen für Corona-Hotspots, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Summe der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner – über 200 liegt. Dies ist in Mannheim seit Längerem der Fall. Zu den Maßnahmen, auf die man sich innerhalb der Regierung nach Angaben des Sozialministeriums bereits verständigt hat, zählen etwa die Schließung von Friseur- und Sonnenstudios sowie eine weitergehende Beschränkung sozialer Kontakte. Dann sollen nur noch private Treffen mit einem Angehörigen eines anderen Haushalts möglich sein.

