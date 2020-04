Bülent Ceylan in Viernheim sechsmal ausverkauft

Viernheim/Worms.Das Autokino-Festival Car-Watch auf dem Parkplatz des Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrums startet fulminant – mit sechs auf Anhieb ausverkauften „Open Hair“-Auftritten von Bülent Ceylan von 2. bis 10. Mai. Vereinzelte Restkarten können noch unter www.ticket-regional.de auftauchen. Der Mannheimer Comedy-Star schließt am 11. noch einen Auftritt in Worms an, wie sein Management am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte.

In der Nibelungenstadt soll am 8. Mai auf dem Festplatz das Autokino Carantena Arena starten. Der Vorverkauf beginne am Donnerstag ab 14 Uhr, demnächst zu sehen über buelent-ceylan.de/tour/. Bülent Ceylan plane noch weitere Live-Auftritte im Corona-sicheren Umfeld. Bisher stehen Termine in Hannover und Düsseldorf fest, auch Car-Watch hofft auf weitere Termine in Viernheim, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Kapazität betrage 225 Wagen. Pro Auto sind zwei Besucher zugelassen, Eltern können bis zu zwei eigene Kinder mitbringen. (car-watch-festival.de).