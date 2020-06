Bund beteiligt sich mit 300 Millionen an Hopp-Unternehmen Curevac

Tübingen/Berlin.Der Bund steigt beim Tübinger Pharmaunternehmen Curevac ein. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erwirbt dazu Anteile des Unternehmens im Wert von 300 Millionen Euro. Das machten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und der Walldorfer SAP-Mitbegründer und Biotech-Investor Dietmar Hopp am Montag bei einer Pressekonferenz öffentlich. „Die Beteiligung des Bundes an Curevac ist ein großartiges Signal - sie stärkt deren wirtschaftliche Basis ohne unternehmerisch Einfluss zu nehmen“, sagte Hopp auf Anfrage dieser Redaktion. Über seine Beteiligungsgesellschaft dievini ist Hopp seit 2005 an Curevac beteiligt, die bislang mehr als 80 Prozent der Anteile hielt.

„Das ist eine Blaupause in der Industriepolitik“, erklärte Christof Hettich, einer der Geschäftsführer und Mitgründer von dievini, im Gespräch mit dieser Redaktion. Eigenen Angaben zufolge hatte Hettich die Idee für diese Art von unabhängiger Industriebeteiligung - und dem Bund vorgeschlagen. Mit der 300-Millionen-Euro-Investition hält der Bund laut Hettich derzeit 23 Prozent der Curevac-Anteile.

Curevac forscht, wie Hunderte andere Pharmaunternehmen weltweit, an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Vor kurzem haben die Tübinger Forscher eine klinische Studie mit ihrem aussichtsreichsten Wirkstoff-Kandidaten beim zuständigen Paul-Ehrlich-Institut beantragt.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 aus der Universität Tübingen heraus gegründet und beschäftigt 460 Mitarbeiter, die meisten davon in Tübingen.

Im März gab es nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ weltweit heftige Diskussionen um das Unternehmen. In dem Bericht hieß es, der US-amerikanische Präsident Donald Trump habe Curevac einen großen Geldbetrag geboten, um einen Impfstoff nur für die USA zu entwickeln. „Wir wollen einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht für einzelne Staaten“, hatte Hettich damals im Gespräch mit dieser Redaktion gesagt. In einer Mitteilung stellte Curevac später zudem klar: Es gab nie ein Angebot von Trump.



Mit der Technologie, die Curevac bei der Herstellung des Impfstoffs anwendet, sei man in der Lage schnell sehr viele Dosen herzustellen. Die Gesellschaft hat sich auf die Technologie mRNA spezialisiert. Bei dieser Methode sollen einzelne Gene des zu bekämpfenden Virus in den Körper gelangen, damit das Immunsystem reagieren kann. Das Transportmittel ist Ribonukleinsäure (RNA) – ein Biomolekül, das Träger von Erbinformation ist, vergleichbar mit der DNA.