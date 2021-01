Bund-Länder-Treffen zu Corona nun schon Anfang nächster Woche

Berlin/Mainz.Bund und Länder wollen angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen und der Gefahr durch Mutationen des Coronavirus schon in der nächsten Woche über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Freitag im "Morgenmagazin" des ZDF, ein Treffen werde für "Anfang nächster Woche" angestrebt und "hoffentlich am Dienstag" stattfinden. Ursprünglich hatten die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer am 25. Januar erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten wollen.

Welche weiteren Maßnahmen aktuell zur Diskussion stehen, wollte Dreyer nicht sagen. Zunächst einmal werde zu beraten sein, was der seit Mitte Dezember geltende und nach den Beratungen am 5. Januar noch einmal verschärfte Lockdown für eine Wirkung erzielt hat und ob er über Ende Januar hinaus verlängert werden soll. Darüber hinaus wolle man erörtern, ob die Maßnahmen ausreichend seien. "Es wäre zu früh zu sagen, um was es geht", sagte die SPD-Politikerin.

Besorgt über Mutation

Am Donnerstag hatte sich der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, besorgt über eine mögliche Ausbreitung der neuen Coronavirus-Varianten in Deutschland geäußert. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Mutationen aus Großbritannien und Südafrika auch hierzulande durchsetzen und sich die aktuelle Pandemie-Lage verschlimmert.

Das RKI meldete am Freitagmorgen auf Grundlage der Tagesmeldungen der Gesundheitsämter 1113 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Deutschland stieg laut RKI auf 44 994. Zudem wurden 22 368 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben, liegt bundesweit bei 146,1 - bei starken regionalen Schwankungen. Ziel der Politik ist eine Inzidenz von unter 50, um Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Dreyer nannte es "letztlich die einzige Hoffnung", dass durch eine stärkere Durchimpfung der Bevölkerung auch "irgendwann wieder tatsächlich etwas mehr Licht am Ende des Tunnels" zu sehen ist. Die vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) angestoßene Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte nannte Dreyer "absolut kontraproduktiv", weil Vertrauen zerstört werde. Stattdessen sollten die Menschen davon überzeugt werden, dass das Impfen eine gute Sache ist.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021