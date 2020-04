Chinesische Partnerstadt spendet Schutzausrüstung an Kliniken

Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis sind die ersten Lieferungen von zusätzlicher Schutzkleidung und Desinfektionsmittel für Kliniken in der Region eingetroffen. Unter anderem erreichte den Landkreis per Luftfracht eine Spende aus der chinesischen Partnerstadt Taicang, teilte das Landratsamt mit. Ebenso gingen Spenden von verschiedenen Firmen und Unternehmen der Region und eine Lieferung des Landes Baden-Württemberg im Verteilungszentrum bei der Integrierten Leitstelle in Ladenburg ein.

Landrat Stefan Dallinger freute sich über die Unterstützung für die Kliniken. Mit Hochdruck sei an der Beschaffung medizinischer Schutzmasken sowie weiterer Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel gearbeitet worden. Nun sei er sehr dankbar, dass zahlreiche kleine und große Unternehmen „uns so tatkräftig geholfen haben“. Unter anderem kommen die Spenden von der BASF, der SAP und den Heidelberger Druckmaschinen. „Das vertrauensvolle Miteinander von Unternehmen, sonstigen Institutionen und Verwaltung hier im Rhein-Neckar-Kreis und der Metropolregion Rhein-Neckar ist beispielgebend. Ich freue mich sehr, so viele verlässliche Partner an unserer Seite zu wissen“, so der Landrat zu den Spendern für die Schutzausrüstung.

Freude über Hilfe aus China

Dankbar zeigte sich Dallinger vor allem aber auch für die Hilfe aus China. Es sei schön zu sehen, wie die Partnerstadt dem Landkreis bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zur Seite stehe. Weitere Hilfsleistungen aus Taicang seien bereits angekündigt worden.

Die Kliniken in der Region seien in den vergangenen Tagen mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel beliefert worden. Auch Pflegeheime und ambulante Dienste profitierten davon. In den nächsten zwei Wochen erwartet der Landkreis weitere Lieferungen. Der Rhein-Neckar-Kreis ruft darüber hinaus weiter zu Spenden auf.