Corona in Ludwigshafen und Speyer: Tendenz weiter steigend

Rhein-Pfalz-Kreis.In Ludwigshafen und Speyer steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen weiter stark an. Zudem meldete das Land Rheinland-Pfalz am Dienstag erneut mehrere Todesfälle in den beiden Städten sowie in Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis: vier Personen sind in Ludwigshafen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, eine in Speyer, zwei in Frankenthal sowie eine im Rhein-Pfalz-Kreis.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist besonders in den beiden Städten am Rhein erneut merklich gestiegen: In Ludwigshafen lag sie am Dienstag laut Land bei 419,7 Fällen pro 100 000 Einwohnern, in Speyer bei 391,6. In der Chemiestadt wurden bis Dienstag 3502 Corona-Infektionen bestätigt, davon kamen 106 neu dazu. In Speyer wurden bis Dienstag 29 Neuinfektionen gemeldet, in der Summe sind hier seit März 1072 Infektionen bekannt.

Sowohl im Rhein-Pfalz-Kreis als auch in Frankenthal sank zu Dienstag die Inzidenz (auf 263,9 und 225,6 Fälle pro 100 000 Einwohner). Dennoch erließ auch der Rhein-Pfalz-Kreis als letztes Gebiet in der Kette am Dienstag eine Ausgangssperre, die ab Mittwoch gilt.

