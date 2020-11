Mannheim/Rhein-Neckar.Mit der sechsten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg müssen ab Montag, 2. November, alle Freizeitparks, zoologischen und botanischen Gärten sowie sonstige Freizeiteinrichtungen für den Publikumsverkehr schließen.

In der folgenden Tabelle können Sie nach Einrichtungen, Dienstleistungen, Freizeitaktivitäten und Einzelhandelsbereichen suchen oder sich die Tabelle nach offen, gestattet, geschlossen und eingeschränkt sortieren, in dem Sie oben in die zweite Spalte "offen / gestattet / geschlossen" klicken.

