Corona: Sieben Personen aus dem Kreis und ein Heidelberger gestorben

Rhein-Neckar/Heidelberg.Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis hat am Mittwoch acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um vier Männer und drei Frauen aus dem Kreis und einen Mann aus Heidelberg. Von den Frauen starben zwei im Alter zwischen 80 und 90 Jahren und eine im Alter von 70 bis 80 Jahren. Zwei der verstorbenen Männer aus dem Landkreis waren zwischen 70 und 80 Jahre alt, die anderen beiden zwischen 90 und 100. Der verstorbene Heidelberger war zwischen 60 und 70 Jahre alt.

Wegen des Persönlichkeitsschutzes und dem Schutz der trauernden Angehörigen werden keine weiteren Angaben zu den Verstorbenen gemacht. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Toten zwar am Dienstag gemeldet wurden, das Meldedatum aber nicht zwingend dem Sterbedatum entspricht. Im Rhein-Neckar-Kreis sind nun 190 Todesfälle bekannt, in Heidelberg sind es 28.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Rhein-Neckar-Kreis 10.253 Corona-Fälle registriert. Am Mittwoch wurden 201 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz sink leicht auf 250,9 Fälle pro 100.000 Personen. 8484 Personen gelten wieder als genesen

In Heidelberg wurden am Mittwoch erneut 50 Neuinfektionen registriert, in der Summe sind es 2706. Genesen sind 2398 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 165,3.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020