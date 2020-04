Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis.Die Polizei hat ihre „Corona-Streifen“ fortgesetzt: Rund 1912 Personen sind in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis am Karsamstag und am Morgen des Ostersonntag von den Beamten kontrolliert worden. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, waren im Vergleich zum Karfreitag mehr Menschen unterwegs, beispielsweise um draußen das Wetter zu genießen oder Ostereinkäufe zu tätigen.

Mit mehr als 90 zusätzlichen Streifen waren die Beamten unterwegs, auch ein Polizeihubschrauber, Pferde sowie Boote waren im Einsatz. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 209 Fahrzeuge und 1912 Personen kontrolliert - davon 847 in Mannheim, 602 in Heidelberg und 463 im Rhein-Neckar-Kreis. Insgesamt 142 Verstöße wurden festgestellt, allesamt Ordnungswidrigkeiten. In Heidelberg wurden 50 Verstöße gemeldet, in Mannheim 48 und im Rhein-Neckar-Kreis 44. Fast ausschließlich sei gegen die Mindestabstandsregel sowie gegen das Kontaktverbot verstoßen worden.

Am Sonntagvormittag kamen zudem mehrere Hinweise über geöffnete Bäckereien und Konditoreien. Überprüfungen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis ergaben, dass viele Betreiber in Unkenntnis der neuen Corona-Regelungen ihre Geschäfte geöffnet hatten. Über die Anzahl der geöffneten Bäckereien und Konditoreien lagen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien sind in den Auslegungshinweisen zur Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 09.04.2020, 9 Uhr, zu finden. Dort ist zu lesen: "Bäckereien und Konditoreien dürfen am Karfreitag für drei Stunden aufgrund des Ladenöffnungsgesetzes geöffnet sein. Am Ostersonntag sind sie geschlossen. Am Ostermontag ist eine Öffnung für drei Stunden aufgrund des Ladenöffnungsgesetzes und zusätzlich von 12 bis 18 aufgrund der Corona-Verordnung möglich."

