Corona-Tests jetzt teils auch ohne akute Symptome

Rhein-Neckar.Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreis empfiehlt, bestimmte Personengruppe auf Covid-19 testen zu lassen – selbst wenn diese keine akuten Symptome wie Husten oder Fieber haben: Diejenigen, die in einem Gesundheitsberuf tätig sind und in direktem Kontakt mit Patienten arbeiten, sollen sich in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt testen lassen können, heißt es in der Mitteilung vom Samstag. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertagesstätten, Kindergärten oder Grundschulen, die in der Notbetreuung eingesetzt sind, können demnach einen Test machen.

Personen, die getestet werden wollen, müssen unter der Telefonhotline des Gesundheitsamts 06221/522-1881 (täglich von 7.30 Uhr bis 19 Uhr erreichbar) anrufen. In einem Gespräch werde dann geklärt, ob die Bedingungen für einen Test grundsätzlich erfüllt sind. „Anschließend erhält die Person einen Code und einen Termin bei einem Testzentrum in räumlicher Nähe ihres Wohnortes“, erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Rainer Schwertz den Ablauf.

Menschen, die akute Symptome wie Husten, Halsweh und Fieber aufweisen, sollten sich schnellstmöglich testen lassen. Vor allem diejenigen, die Kontakt zu Infizierten hatten, in einem Gesundheitsberuf arbeiten oder entsprechende Vorerkrankungen haben, so Schwertz.