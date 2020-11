Corona-Testzentrum zieht nach Lampertheim

Lampertheim.Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KV-H) will das Corona-Testzentrum von Heppenheim nach Lampertheim-Hofheim verlagern. Der Kreis Bergstraße stellt dafür ein Gebäude mietfrei zur Verfügung. „Mit der Verlagerung gibt es nun die Möglichkeit, das Testcenter dort winterfest zu machen“, erklärt Landrat Engelhardt den Schritt. Am jetzigen Standort musste sich das Testzentrum die Räumlichkeiten mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst teilen. Das sei am neuen Standort anders. Außerdem, so Engelhardt weiter, gäbe es hier einen begrenzten Wartebereich innerhalb des Gebäudes sowie Unterstellmöglichkeiten im Außenbereich.

Gesundheitsdezernentin Diana Stolz dankte bei der Gelegenheit auch der KV Hessen, dass damit weiter im Kreis Bergstraße getestet wird. Im Frühjahr hatte die Kassenärztliche Vereinigung auf Initiative von Stolz das Testzentrum in Heppenheim eingerichtet und so auch die Testkapazitäten im südhessischen Bereich gestärkt.

