Corona-Zahlen in Mannheim sinken weiter

Mannheim.

Die Corona-Zahlen in Mannheim gehen weiter zurück. Wie Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer am Dienstagnachmittag berichtete, wurden bis 16 Uhr 29 neue Fälle registriert. Damit wurden dem Mannheimer Gesundheitsamt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 10.024 bestätigte Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner - liegt nun bei 64,1. „Wir sehen einen recht kontinuierlichen Abwärtstrend“, sagte Schäfer. Es habe auch nach den Feiertagen keinen größeren „Nachklapp“ gegeben.

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) verwies indes auf die Gefahr, die von mutierten Virusvarianten ausgehe. Möglicherweise sei hier eine stärkere Eindämmung erforderlich. Was angesichts der sinkenden Fallzahlen Lockerungen bestehender Einschränkungen angehe, hoffe er auf eine abgestimmte Strategie auf Bundesebene, die nicht „erst drei Tage vorher“ kommuniziert werden solle.

Ebenfalls am Dienstag wurden in Mannheim zwei weitere Todesopfer gemeldet. Eine über 70-jährige Frau und eine über 80-Jährige verstarben in Mannheimer Kliniken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021