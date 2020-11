Coronavirus: Ein Todesfall und 125 Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim.In Mannheim hat es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist eine 90 Jahre alte Frau in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Insgesamt hat es bislang 53 Corona-Todesfälle gegeben.

Zudem wurden bis zum Freitagnachmittag (16 Uhr) 125 Neuinfektionen in der Stadt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach aktuell bei 221,1 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit bleibt sie seit dem Vortag unverändert. Als wieder genesen gelten von den insgesamt 4796 registrierten Corona-Fällen 3048. Damit gibt es in Mannheim 1695 aktive und gemeldete Fälle.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stammen laut Stadt Mannheim von Infektionen im direkten Kontakt, also von engen Kontaktpersonen bereits positiv gemeldeter Fälle. Dabei seien mehrere Cluster zu beobachten. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

