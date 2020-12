Coronavirus in Mannheim: Inzidenz sinkt leicht – Zwei Todesfälle und 57 Neuinfizierte

Mannheim.Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Samstag (Stand 16 Uhr) drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Mit 57 Neuinfizierten sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem Rekordwert am Vortag wieder – und zwar auf 294,9.

107 Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion sind damit inzwischen in der Quadratestadt bekannt. Wie die Behörde mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Frauen: „Eine über 50 Jahre alte Frau, eine über 80 Jahre alte Frau sowie eine über 90 Jahre alte Frau sind in Mannheimer Kliniken verstorben“, heißt es. Nähere Angaben macht das Amt nicht.

Darüber hinaus meldet das Gesundheitsamt 57 weitere positiv auf Covid-19 getestete Personen. Insgesamt haben sich in der Quadratestadt damit 7254 Menschen angesteckt. 4932 von ihnen gelten inzwischen wieder als genesen. Damit gibt es in Mannheim 2215 akute Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 294,9 neuen Fällen je 100.000 Einwohner und erreicht damit ein neues Allzeit-Hoch.

